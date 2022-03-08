Çalışan kadınlara etkili zaman yönetimi için altın değerinde öneriler

Zaman Yönetimini zamanı daha etkin kullanarak öncelikleri belirleyip, doğru planlama yapabilmek olarak tanımlayan İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Eğitmeni, İletişim Uzmanı Ümit Ünker asıl önemli olanın ise zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi olan Etkili Zaman Yönetimi olduğunu söyledi.

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Ünker, “Dikkat edin gün içerisinde bizi sıkıntıya sokan konulardan %90’ı zaman problemindendir. Suçlu ise zaman değil, biziz. Neden zamanı yönetmek zorundayız peki? Öncelikleri belirleyerek ulaşmak istediğimiz hedefe daha hızlı erişmek için ve bunun yanında stresi yönetmek için. Size Pareto ilkesinden bahsetmek istiyorum. Pareto ilkesi öncelikler konusunda önemli bir çalışmadır. Zaman yönetimi de bütünüyle öncelik yönetimi olduğuna göre bu ilkeyi bilmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.



Ünker "80/20 kuralı olarak da bilinir. Buna göre sonuçların %80’i, olası sebeplerin %20’si tarafından oluşur. Buna zaman yönetimi açısından baktığımızda ise başarının %80’i, o iş için ayırdığımız zamanın %20’sinden meydana gelir. Burada önemli olan hangi %20’lik zaman diliminde verimli olduğumuzu bilmektir. Böylece atıl olan, sonuç yaratmayan %80 zamanımızı daha farklı değerlendirebiliriz. Yani bir işe çok vakit ayırmak değil doğru vakti ayırmak bizi etkili zaman yönetimine götürecektir.” dedi.







Etkili zaman yönetimi için 10 yol

- Önceliklerinizi belirleyin

- Kendinize hedefler koyun

- Kendinize yapılacaklar listesi hazırlayın

- Kendi takviminizi oluşturun ve üzerine notlar alın

- Sosyal medya kullanımınızı sınırlandırın

- Kendinize kısa kodlar belirleyin ”takvime göz at, şalteri indir…”

- Görevleri delege etmeyi öğrenin

- Erken kalkmayı deneyin

- Doğru zamanda molalar verin

- Hayır demeyi öğrenin



"Dopamin ve kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayacak"

Ünker, çalışan anneler için "Haftanın bazı günlerini kendinize ayırın, spor yapın, arkadaşlarınızla kahve için, bir kursa yazılın, kendinizi geliştirin, kendinizi motive edin, mutlaka hobiler edinin çünkü insanlar mutlu oldukları herhangi bir şeyi yaptıklarında bu eylemi gerçekleştirmek için salgılanan Dopamin ve kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayacak Serotonin hormonlarının salgılanması bizi çevik ve strese karşı daha dirençli yapar. Bir evde kadın mutluysa herkes mutludur bunu unutmayın." tavsiyelerinde bulundu.



"Verdiğiniz görevleri zorunluluk haline değil oyun haline getirmeyi deneyin"

Ünker "Ev işlerini yapan tek birey olmaktan vazgeçin. Aile bireyleri için işleri eğlenceli hale getirmeyi deneyin ve sorumluluklarınızı hafifletmenin yollarını bulun. Çocuğunuza yatağını toplamasını öğretin, bunun öncesinde o odanın onun özel hayatı olduğunu ve bu yüzden yatağını kendisinin toplamasının çok şık bir hareket olduğunu söyleyin. Verdiğiniz görevleri zorunluluk haline değil oyun haline getirmeyi deneyin. Eğer oyuncaklarını oynadıktan sonra yerlerine koyarsa daha kolay bulabileceğini gösterin. Kıyafetlerini katlamayı öğretin ve bu şekilde sevdiği kıyafetleri daha uzun süre kullanabileceğini gösterin. Eşinizden masa kurmanıza yardım etmesini talep edin, bazı güç gerektiren işlerde onun yardımına ihtiyacınız olduğunu hissettirin, emin olun bundan keyif alacaklar." dedi.



İstihdamda kadının yeri

Bugün TÜİK’in 4 Mart 2022 tarihli verilerine göre Türkiye’de, 2021 yılında, kadın nüfusu 42 milyon 252 bin 172 kişidir. Toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturmaktadır. 25 ve daha yukarıdaki bireylerin en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı 2008 yılında, kadınlarda %72,6, erkeklerde %89,8 idi. 2020 yılında ise bu oran kadınlarda %87,7 ve erkekler de %98,1 oldu. 2020 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %42,8 olup bu oran kadınlarda %26,3, erkeklerde ise %59,8 oldu. 2020 yılında kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü.



Kadınlar okudukça iş gücüne katılma oranları artıyor

- Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %12,4

- Lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı %24,1

- Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %29,9

- Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %37,0

- Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %65,6



Fırsat eşitliğinin olduğu durumlarda üst pozisyonlarda başarılı kadınların oranı artıyor

- Kadın büyükelçi oranı %26,5

- Kadın milletvekili oranı %17,4

- Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı %32,4

- Yönetici pozisyonundaki kadın oranı %19,3 oldu.