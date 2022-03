Olena Zelenska filmleri hangisi kökeni ne Olena Zelenska Rus mu?

Rusya'nın vurduğu Ukrayna'da savaş devam ederken Dünya bir yandan da Ukrayna'nın First Lady'si, Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'yı konuşuyor. Ülkesinden kaçmayan ve ailesi ile birlikte halkına çağrılar yapan Olena Zelenska kimdir, kaç yaşında ve Olena Zelenska ne iş yapıyor birlikte bakalım..

Komedyenlikten devlet başkanlığına yükselen ve tüm dünyanın gıpta ile izlediği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska şu sıralar hayatı en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Ateş altındaki ülkesinden kaçmayan ve ve halkına sahip çıkan Olena Zelenska kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Yazdıklarına Ukrayna bayrağı ekleyen Olena birlikte halkına şöyle seslendi:

“Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz!

Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna’yı seviyorum.”

Mimar olacakken yazar oldu: 44 yaşındaki Olena Zelenska mimarlık fakültesi mezunu olsa da kariyerini eşinin televizyon için hazırlanan komedi şovları ve dizilerinin yazarlığıyla devam ettirdi. Hatta Zelenski siyasete atılmaya karar verdiğinde buna sıcak bakmadı. Ancak karar kesinleştikten sonra da onun yanından hiç ayrılmadı.

Eşiyle aynı okuldan mezun olan iki çocuk annesi Olena artık First Lady titrini üzerine dikilmiş bir elbise gibi başarıyla taşıyor. Öte yandan Zelenski seçimleri kazanıp başa geçene kadar spot ışıklarından kaçtığı da bir gerçek.

Kadın hakları savunuculuğuyla tanınan bu zarif kadın Rusya’nın saldırıları başladıktan sonra başkenti ve ülkesini erk etmeyi şiddetle reddetti. Bunun yerine 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarıyla birlikte eşinin yanında kalmayı tercih etti ve halkına moral vermek için mesajlar paylaştı.

Zelenski Cumhurbaşkanı seçildikten sonra elde ettiği gücü ve konumu hep kadınlar ve çocuklar için kullanmayı seçen Olena cinsiyet eşitliği ve çocukların gıdaya erişimi gibi konularda çalıştı.

Vogue dergisine kapak olan First Lady aynı zamanda Ukrayna modasının da en başarılı temsilcilerinden biri haline geldi.

Olena Zelenska, 1978 yılında, o dönem Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Kryvyi Rih’de, Rusça konuşulan bir bölgede dünyaya geldi.

Büyük bir tesadüf eseri aynı yılda aynı bölgede doğan, onunla aynı okullara giden ve birçok ortak arkadaşlarının olduğu Zelenski ile ancak Üniversite öğrenimine başladıktan sonra tanışabildi. Gelecekteki eşi hukuk okurken o mimarlık okumayı tercih etti.

19 yaşındaki Zelenski artık ünlenmeye başlayan bir komedi grubuna dahil olmuştu. Olena da bu gruba yazar olarak katıldı.

Aralarında gelişen aşkla birlikte 8 yıl boyunca sevgili olan çift 2003 yılında evlendi.

Eşinin komedyenlik kariye ilerledikçe Olena kırmızı halıdan ve ünden uzakta kalmayı tercih etti. 2004’te kızları, 2013’te ise oğulları doğdu.

Zelenski’nin 2015’te başlayan politik taşlama dizisi gerçeğe dönüştü ve 2018 yılında adaylığını açıklayan bu televizyon yıldızı büyük destek aldı. Olena’nın gözlerden saklandığı hayatı ise o gün bitmiş oldu.

Zelenski, televizyonda canlandırdığı rolde olduğu gibi yolsuzlukla mücadele edeceğini açıkladı ve seçimi yüzde 73 gibi ezici bir üstünlükle kazandı.

Her şeyin mümkün olacağını gösterdi: Bu zafer Ukrayna halkına her şeyin mümkün olabileceği duygusunu tattırırken Olena Zelenska için de First Lady sorumlulukları gündeme gelmiş oldu.

Hem dünyanın hem de ülkesinin gözünde yerini sağlamlaştıran Olena artık dünyanın en merakla izlenen kadınlarından biri haline geldi.