Trafik polisliğini bırakıp Antarktika'ya gitti! Keşifler yapıyor: İlk defa literatüre soktular

"Bu sebeple bir çok kişinin aktinobakterilerin bu özelliği sebebiyle unutmadığını ve hatırladığını düşünüyorum" diyen Ay "Çok daha önemli bir özellikleri daha var, aktinobakteriler klinikte kullanılan birçok antibiyotiğin, antikanser bileşiğin kaynak organizması yani, bu organizmaları küçük fabrikalar gibi düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.