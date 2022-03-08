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Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar”ı YouTube kanalında ağırlıyor...

Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar”ı YouTube kanalında ağırlıyor...

Hepsiburada’nın hazırladığı üç bölümlük video serisi bugün markanın Youtube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

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Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar Burada” isimli üç bölümlük video serisiyle, hayallerinden vazgeçmeyen kadınları izleyicilerle buluşturuyor. Genç kadınları ve kız çocuklarını her alanda desteklemek üzere birçok farklı projeyi hayata geçiren, 2017 yılından bu yana ise “Girişimci Kadınlara Teknoloji Günü” programıyla 30 bin kadın girişimciyi e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, bu kez de “mesleğin, yeteneğin ve emeğin cinsiyeti olmadığını” ispatlayan kadınların hikayelerine odaklanıyor.

Üç bölümden oluşan seride, Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik’in başarılı bir sporcuyken karşılaştığı sağlık sorunlarının üstesinden gelerek çok sevdiği futbol kariyerini hala devam ettirmesinden, baba mesleğini bırakarak arıların büyülü dünyasına duyduğu merakla adım attığı bal yetiştiriciliğinde Apitherapy merkezi kurma planları yapan Derya Demircan’ın hikayesine; Hepsijet’in Türkiye’nin dört bir yanına ürün taşıyan taşımacılarından, çocukluğundan bu yana futbola duyduğu sevgiyi futbolculuk kariyerine dönüştüren İsmigül Yalçıner’in hikayesine uzanan pek çok kadının kadının kariyeri anlatılıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çekilen, kadınları kalıplar ve sıfatlarla sınırlamadan ve eşit bir dünyanın “asla pas etmeden” kurulabileceğini gösteren “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar” serisi Hepsiburada Youtube kanalında izleyicilerini bekliyor. Hepsiburada, Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınları” etkinliğinin de ana sponsorluğu üstleniyor...

Hepsiburada ayrıca, 8 Mart gecesi Maximum Uniq Hall’da TOG yararına gerçekleşecek “Geleceğin Güçlü Kadınları” etkinliğinin ana sponsoru olarak da kadınları ve genç kızları desteklemeye devam ediyor. Çağla Şikel’in sunuculuğunda gerçekleşecek olan, aralarında Sedef Avcı, Burcu Kara, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin podyumda üniversiteli genç kız ve kadınların yararına yürüyeceği defileyle başlayacak etkinlik, Cem Yılmaz’ın defilede sergilenen kombinleri açık artırmayla satışa sunmasıyla devam edecek.

Geceden elde edilen tüm gelir, üniversiteli genç kadınların eğitimi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonuna aktarılacak. “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar” serisi Hepsiburada Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/hepsiburada

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