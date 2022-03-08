Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Herzog'un ardından Aliyev'de geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarınki ziyaretinin ardından perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Abone ol

Türkiye yoğun diplomasi trafiği yaşayacağı günlere geliyor. Türkiye'ye 2008'den itibaren ilk kez üst düzeyde İsrail'den ziyaret bekliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti sonrası perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye gelecek.

10 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusyalı mevkidaşlarını bir araya getirecek.