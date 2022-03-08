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Yeni Şafak'ın 'evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?' haberi olay oldu DEVA Partisi bakın ne yaptı?

Yeni Şafak'ın 'evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?' haberi olay oldu DEVA Partisi bakın ne yaptı?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, sosyal medya hesabında “Gazeteniz Yeni Başak’tan hayatta kalma rehberi” notuyla, güncel ekonomik sorunları ele alan mizahi bir gazete yayımladı.

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DEVA Partisi sosyal medya hesabından “Gazeteniz Yeni Başak’tan hayatta kalma rehberi” mesajıyla bir gazete sayfası görünümüne yer verildi. “

Yeni Başak” isimli haftalık bir gazetenin fiyatı kısmında “değersizdir” yazması dikkat çekti.

Paylaşılan gazetenin manşetinde; bir teneke ayçiçeği yağı fotoğrafı da yer aldı. Yazıda, “Gün geçtikçe zenginleşen Türkiye’de ağzının tadını bilen vatandaş birbirinden lezzetli yağları satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu” denilerek, yandaş basın kuruluşlarının yaklaşımı mizahi bir dille eleştirildi. 

“Gazetede” ayrıca; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ile birlikte “Beştepe’nin elektrik faturası”, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının bulunduğu “Hiçbir çözüm önermeden siyaset yapmanın sırları” başlıklı haberlere de yer verildi.

Söz konusu gazete görselinde Doğu Perinçek’in fotoğrafına da “Çin-Rusya arası lezzet durakları” başlıklı yazı ile birlikte yer verildi.

Ne olmuştu?

Ayçiçeği yağının stoklarda azaldığına dair çıkan haberlerden sonra yurttaşlar marketlere akın etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yurttaşlar birbirini ezerek ucuz yağ almaya çalıştı. Yeni Şafak gazetesi, yaşanan bu olaylar üzerine gazetenin internet sitesinde 'Evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?' başlıklı bir haber yayımladı. Yeni Şafak'ın yayımladığı bu haber sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiye neden oldu. 

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