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Marketlere ayçiçek yağı baskını! A101 Yudum yağı stoklamış rafı boş depo dolu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

YALOVA'da zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan zincir marketlerde ayçiçek yağı denetimi gerçekleştirdi. A101'de bu hafta çok al az öde kampanyası olan Yudum yağları depoda çıktı.

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Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, stokçuluğun önüne geçişmesi adına Merkez ilçedeki marketlere denetimler yaptı. Ekipler denetimde rafların yanı sıra depoları da kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işlemler hakkında tutanak tutuldu.

Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından ekipler depo kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan 5 litrelik yağlar ile ilgili tutanak tutuldu.

A101'de bu hafta Çok Al Az öde kampanyası olan Yudum marka ayçiçek yağı rafta bulunmazken, yapılan kontrolde yağların depoda olduğu ortaya çıktı. 

Kocaeli'de de yağlar depoda bulundu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de A101 marketini denetleyen zabıta ekipleri, 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü. Yapılan incelemelerde, 5’er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiği ortaya çıktı.

Kampanya için bekletiyoruz
Bir market yetkilisi ise depodaki ayçiçek yağlarının aktüel ürünler olduğunu belirterek, 29 Mart'ta satışa sunacaklarını söyledi. Ekipler, haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşı mağdur eden marketlere ağır yaptırım uygulanacağını belirtti.

Ayrıca ekipler, marketlerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını denetledi. Bazı marketlerde raf ve kasa fiyatlarının eşleşmediği de tespit edilirken, ekmek gramajları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde tek tek incelendi. Kurallara uymayan marketler hakkında işlemler başlatılırken, denetimlerin bundan sonra da sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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