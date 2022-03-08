BIST 2.011
DOLAR 14,58
EURO 15,89
ALTIN 964,16
HABER /  POLİTİKA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul genelinde 1586 çiftçiye 2538 torba ayçiçeği üretimi için tohum desteği vereceğini açıkladı. .

Abone ol

Rusya- Ukrayna savaşıyla ayçiçek yağı fırsatçıları yeniden hortladı. Marketlere yapılan denetimlerde rafların boş olduğu görülürken, depoların ise dolu olduğu ortaya çıktı. Zam geleceği iddiaları sonrası piyasada ayçiçek yağı bulunmaz oldu.

Erdoğan: Ayçiçek yağı sorunu yok
Bugün konu hakkında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ne ayçiçek ne de zeytin yağı sorunu olmadığını belirtti. Muhalefetin kampanya yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Stokçular utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyor, muhalefet de ayçiçek yağı yok diye kampanya yapıyor." dedi.

İmamoğlu: Çiftçilere tohum desteği veriyoruz
Ayçiçek yağına ilişkin tartışmalar devam ederken konu hakkında bir hamle de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İmamoğlu, ayçiçek üretimi için çiftçilere tohum desteği verdiklerini belirterek, "Ekonomik olarak ve tedarik açısından zor zamanlardan geçilen bugünlerde, üreticileri destekliyoruz. İstanbul genelinde 1586 çiftçiye 2538 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı
Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Avrupalı liderler neden karşı çıkıyor? İngiltere basını Rusya'ya yaptırımların maliyetini yazdı
Avrupalı liderler neden karşı çıkıyor? İngiltere basını Rusya'ya yaptırımların maliyetini yazdı
Çeçenistan müftüsünden akılalmaz sözler! Rusya için ölenler şehitmiş
Çeçenistan müftüsünden akılalmaz sözler! Rusya için ölenler şehitmiş
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yatırımları Türkiye'ye yönlendirebilir
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yatırımları Türkiye'ye yönlendirebilir
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: 30 yıl yetecek
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: 30 yıl yetecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ey hakim' diyerek sert tepki göstermişti 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ey hakim' diyerek sert tepki göstermişti 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ı aradı
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir gerçekte kim oynuyor Beril Pozam yaşı kaç?
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir gerçekte kim oynuyor Beril Pozam yaşı kaç?
Galatasaray'da Barcelona maçının kafilesi belli oldu yıldız isim listede yok
Galatasaray'da Barcelona maçının kafilesi belli oldu yıldız isim listede yok
Kırklareli'nde rüşvet soruşturmasından gözaltına alınan CHP'li Cem Toptaş hakkında karar
Kırklareli'nde rüşvet soruşturmasından gözaltına alınan CHP'li Cem Toptaş hakkında karar