NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO barış ittifakıdır, Rusya'ya tehdit oluşturmuyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameraların karşın geçerek flaş açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO, barış ittifakıdır. Biz Rusya'ya tehdit oluşturmuyoruz" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir açıklama daha yaptı.



Rusya şu an 300 sivili rehin tutuyor. NATO bir savunma ittifakıdır. Biz savaşmak istemiyoruz. Biz savaşın başka bölgelere yayılmasını engellemek istiyoruz. Letonya'daki varlığımız da bir birlik mesajıdır.

NATO birliğini sürdürecek

En büyük sorumluluğumuz 1 milyar kişiyi koruyabilmek, Ukrayna’nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek. Washington Sözleşmesi’nin 5. maddesine bağlılığımızı yineliyoruz. Bütün müttefikleri korumak için gerekeni yapacağız. Bir kalıyoruz, beraber kalıyoruz. NATO birliğini sürdürecektir. Çok teşekkür ederim.