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Gaziantep'te eşekli protesto Gelecek Partili başkanın düşmesiyle son buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te eşekli protesto Gelecek Partili başkanın düşmesiyle son buldu

GAZİANTEP'te protesto amacıyla eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü. Hızlıca tekrar doğrulan ilçe başkanının o anları ise çevredeki insanların kahkahalarına neden oldu.

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GAZİANTEP'te  Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, "Tut, tut, Hasan abi tut" diyerek yuların tutulmasını istedi.

Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Danaoğlu'nun o anları ise çevredeki insanların kahkahasına neden oldu. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.

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