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Avrupalı liderler neden karşı çıkıyor? İngiltere basını Rusya'ya yaptırımların maliyetini yazdı

Avrupalı liderler neden karşı çıkıyor? İngiltere basını Rusya'ya yaptırımların maliyetini yazdı

RUSYA'ya yaptırımların gölgesinde petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. İngiltere gazeteleri fiyatlardaki yükselişin halka olan yansımasını aktardı. City gazetesi petrol fiyatlarındaki sert yükselişi aktarırken Avrupalı liderlerin Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırım fikrine karşı çıktığı kaydedildi.

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RUSYA, Ukrayna'ya askeri operasyonları nedeniyle Batı'dan ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş insanlarından Rus bankalarına kadar birçok alanda ambargolar uygulanıyor.

ABD, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere; Rusya'yı bu şekilde baskı altına almayı planlarken İngiltere basınından Daily Express gazetesi, "Putin'i yenmek için ödememiz gereken bedel" başlıklı haberinde İngilizlerin savaşı bitirmek için yüksek enerji ve gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

City gazetesi de petrol fiyatlarındaki sert yükselişi aktarırken Avrupalı liderlerin Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırım fikrine karşı çıktığı kaydedildi.

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