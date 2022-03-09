Norveç yatırım fonu, Uygur Türklerini zorla çalıştıran bir Çinli firmayla ilgili kararını verdi

Norveç'e ait dünyanın en büyük varlık fonu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur azınlığın zorla çalıştırılması ile bağlantılı olduğu düşünülen bir Çinli firmadan yatırımlarını çekeceğini açıkladı.

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Spor ekipmanları ve kıyafetleri üreten Li Ning adlı firma hakkında yazılı açıklama yayınlayan Norveç Merkez Bankası, Çinli üreticinin "insan haklarının ağır şekilde ihlaline katkıda bulunmasının kabul edilemez görülmesinden dolayı" yatırımlarını durduracağını belirtti.

Ahlak Kurulu'nun yatırım fonuna sunduğu rapor doğrultusunda bu kararın alındığının altını çizen Merkez Bankası, öneri niteliği taşıyan metinde bölgedeki çalışma kamplarında üretim yapan bir tedarikçi ile Li Ning'in bağlarının bulunduğunu ifade etti.

2021 sonunda değeri bin 376 milyar dolara ulaşan fon, Li Ning'in hisselerinin yüzde 0,59'unu elinde bulunduruyordu. Satılan bu payın değerinin yaklaşık 1,5 milyar Danimarka Kuronu (yaklaşık 220 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Bombardier takibe alındı

Merkez Bankası ayrıca Güney Koreli tekstil grubu Hansae Yes24 ve Tayvanlı Nien Hsing Tekstil'in de gözlem listesinden çıkarıldığını açıkladı. Şirketlerinde çalışma haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiğinden şüphelenilen bu iki şirket böylece fonun ilişkisini kesebileceği şirketler arasına girdi.

Öte yandan altı ülkede yolsuzluk iddialarının hedefindeki havacılık sektörünün önde gelen firmalarından Kanadalı Bombardier'nin de gözlem listesine alındığı belirtildi.

Norveç Varlık Fonu, geçen yıl Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan iki İsrailli şirketi "uluslararası hukuku ihlal ettiği" gerekçesiyle fondan çıkarmıştı.