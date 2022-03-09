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Fetullah Gülen öldü mü? Gülen için FETÖ'cüler taziye yayınladı ortalık karıştı

Fetullah Gülen öldü mü? Gülen için FETÖ'cüler taziye yayınladı ortalık karıştı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. New Jersey’de bulunan Tughrbooks isimli kitap yayıncısı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğünü paylaştı. Daha sonra bu paylaşım silindi. Gülen'in hayatta olduğu ama durumunun çok ağır olduğu söyleniyor.

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FETÖ’nün ABD’deki yayıncıları Tughra Books ve Blue Dome Press’in Twitter hesaplarından Türkiye saatiyle 23.37’de terörist başı Fetullah Gülen’in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu. Taziye ilanı formatındaki tweetler kısa süre sonra silindi.

'Hesabımız hacklendi'
FETÖ'nin ABD'deki bir başka yayıncısı Ant Stores sosyal medyadan paylaştığı mesajında hacklendiklerini belirtti. Paylaşımda, "Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ekrem Dumanlı görmüş
Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, Twitter hesabından Gülen'i 'öldü iddialarından' 1 saat önce ziyaret ettiğini duyurarak haberleri yalanladı.

Terör örgütü lideri Gülen'in zehirlendiği iddia edilmişti
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu belirtmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Gülen'in hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü.

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