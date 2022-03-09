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İETT otobüsünün arkasına asılarak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İETT otobüsünün arkasına asılarak

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yolculuk yapan bir kişi, görenleri hayrete düşürdü.

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Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün arka kısmına asılan kişi, bu şekilde yolculuk yaptı.

Canını tehlikeye düşüren şahsın yaptığı yolculuk, diğer sürücülerden de tepki gördü. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye poz veren şahıs, etraftakilere el sallamayı da ihmal etmedi.

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