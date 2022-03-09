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Toplu ulaşıma yüzde 18 zam geldi! Erzincan'ya yeni ücret tarifesi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Toplu ulaşıma yüzde 18 zam geldi! Erzincan'ya yeni ücret tarifesi belli oldu

ERZİNCAN'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapılırken Can Kart kullanmayan vatandaşlar içinde tam bilet ücreti 5.50 TL olarak belirlendi.

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Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 3 TL ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 3.75 TL ödeme yapacaklar. Can Kart kullanmayan öğrenciler ise 4.50 TL’den ödeme yapacak. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 4 TL’den ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 4.75 TL ödeme yapacak. 9 Mart 2022 tarihi itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları, tam bilet ücreti olan 5.50 TL ödeyerek kullanacaklar.

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