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İzmir'de bu tuvaleti görenler şaşkına döndü: Ahlaki açıdan uygun değil

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de bu tuvaleti görenler şaşkına döndü: Ahlaki açıdan uygun değil

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir umumi tuvalette kadın ve erkek tuvaletinin aynı ortamda bulunması vatandaşların tepkisini çekti.

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Gaziemir ilçesinde gün içerisinde vatandaşların sık kullandığı Semt Garajı’nda bulunan umumi tuvalette, kadın ve erkeklerin kullandığı tuvaletler aynı ortamda iç içe bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, garajda kadınların kullandığı diğer tuvaletin kapatılmasının ardından erkeklerin kullandığı tuvalette kadınlar için bir kabin ayrıldı. Ancak kadınlar için ayrılan kapının önünde erkeklerin kullanımına açık pisuvarların bulunması, görenlerin tepkisini çekti.

Tuvaleti kullanmak isteyen vatandaşlar, kadın ve erkek tuvaletinin aynı ortamda iç içe bulunduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle kadınlar durumun ahlaki açıdan uygun olmadığını belirterek, birçok toplu taşıma aracının merkezi olan garajın içinde farklı tuvaletlerin bulunmaması sebebiyle zorluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşlar, kadınlar için ayrı bir yerde tuvaletin kullanıma açılması için yetkilileri göreve davet etti.

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