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Otoyol ve köprülerde HGS dönemi başlıyor

Otoyol ve köprülerde HGS dönemi başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart'ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu paylaştı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde geçerli olan Otomatik Geçiş Sistemi'ni (OGS) kaldırarak, geçiş ücretlerinin sadece HGS üzerinden tahsil edileceğini duyurmuştu.

HGS DÖNEMİ BAŞLIYOR
31 Mart 2022 tarihinden itibaren otoyol ve köprü geçişlerinde sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçerli olacak.

HGS'YE GEÇİŞTE İZLENECEK YOL
KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, OGS kullanıcılarının cihazların değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu paylaşıldı.

OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.

İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.

İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak. 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

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