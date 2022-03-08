BIST 2.011
DOLAR 14,45
EURO 15,81
ALTIN 955,46
HABER /  MAGAZİN
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Şahan Gökbakar'dan kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: Allah akıl versin

Şahan Gökbakar'dan kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: Allah akıl versin

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, akaryakıt zammını eleştirdiği için Yeni Akit gazetesi tarafından hedef alındı. Gazeteye sosyal medyadan tepki gösteren Gökbakar, "Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor. Allah akıl versin!" dedi.

Abone ol

Yeni Akit gazetesi akaryakıt zammını eleştiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı internet sitesinden yayınladığı haberle hedef aldı.

"Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup halktan biri rolünü kesiyorlar" başlıklı haberde Gökbakar için, "Son süreçte komedyenliğini bir kenara bırakıp siyasetçi edası ile her konuda fikir beyan eden" ifadeleri kullanıldı.

Gökbakar'dan tepki: Allah akıl fikir versin
Söz konusu habere ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yeni Akit benim için şöyle yazmış: 'Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi.' Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor. Allah akıl versin!"

ÖNCEKİ HABERLER
Tansu Çiller merak edilen soruya cevap verdi! Aktif siyasete girecek mi?
Tansu Çiller merak edilen soruya cevap verdi! Aktif siyasete girecek mi?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Hakkari Yüksekova'da 132 kilo 300 gram eroin yakalandı
Hakkari Yüksekova'da 132 kilo 300 gram eroin yakalandı
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı
EuroLeague'nin Rusya kararına tepki gösteren Fenerbahçe'den Anadolu Efes'e eleştiri!
EuroLeague'nin Rusya kararına tepki gösteren Fenerbahçe'den Anadolu Efes'e eleştiri!
ABD'li istihbaratçılar: İstediğini alamayan Rusya'nın saldırıları artacak
ABD'li istihbaratçılar: İstediğini alamayan Rusya'nın saldırıları artacak
Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Arda Turan krizi
Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Arda Turan krizi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere Parlamentosuna seslendi: Yıkılmadık!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere Parlamentosuna seslendi: Yıkılmadık!