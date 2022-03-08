Şahan Gökbakar'dan kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: Allah akıl versin

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, akaryakıt zammını eleştirdiği için Yeni Akit gazetesi tarafından hedef alındı. Gazeteye sosyal medyadan tepki gösteren Gökbakar, "Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor. Allah akıl versin!" dedi.

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Yeni Akit gazetesi akaryakıt zammını eleştiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı internet sitesinden yayınladığı haberle hedef aldı.

"Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup halktan biri rolünü kesiyorlar" başlıklı haberde Gökbakar için, "Son süreçte komedyenliğini bir kenara bırakıp siyasetçi edası ile her konuda fikir beyan eden" ifadeleri kullanıldı.

Gökbakar'dan tepki: Allah akıl fikir versin

Söz konusu habere ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yeni Akit benim için şöyle yazmış: 'Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi.' Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor. Allah akıl versin!"