Türkiye 8 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 365 bin 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 97 bin 881'e yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Mart 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 69 bin 294 oldu.
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