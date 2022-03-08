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Türkiye 8 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 8 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 365 bin 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 97 bin 881'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Mart 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 69 bin 294 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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