Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Arda Turan krizi

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın Barcelona maçına davet ettiği Fatih Terim ret cevabını verdi. Fatih Terim ile fotoğraf paylaşan Arda Turan ise kadroya alınmadı

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Galatasaray'ı, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'ya taşıyan Fatih Terim Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a gönderdiği cevap mektubunda, takıma başarılar dileyerek, karşılaşmayı televizyondan takip edeceğini belirtti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendi imzasıyla mektup yollayarak Sarı Kırmızılı ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'ya taşıyan Fatih Terim'i ve eşi Fulya Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona Galatasaray maçına davet etmişti.

Aslan'ın eski teknik patronu ve efsanesinden bu davete cevap gecikmedi. Kendi el yazısıyla Başkan Elmas'a yanıt veren Fatih Terim, takıma başarılar dileyerek zorlu mücadeleyi televizyon başından takip edeceğini söyledi.

Fatih Terim mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle, sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza başarılar dilerim. Umuyorum ki, turu geçen taraf biz olacağız."