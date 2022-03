Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir

Savaşın 13'üncü günü geride kalırken, ABD ve İngiltere'den Rus petrolüne ithalat yasağı geldi. Bu kararın ardından petrol fiyatlarının daha da artması öngörülüyor.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.

"Akaryakıt fiyatlarının azalması için her şeyi yapacağım"

Biden, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ABD'de de petrol fiyatlarını artıracağını belirterek, "Putin Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığından bu yana ABD'de petrol fiyatları ortalama 75 sent arttı ve daha da artıyor. Bunun ülke içinde en az şekilde azalması için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

İngiltere de ambargoya katıldı

Bu konuşmadan kısa süre sonra İngiltere de Rus petrolünün 2022 sonuna kadar kademeli olarak ithalatının durdurulacağı açıkladı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları uçabilir

Ancak iki ülkenin Rus petrolüne yaptırım uygulaması enerji piyasalarında endişeyi artırdı. Konuyla ilgili konuşanuzmanlar brent petrol fiyatlarının 200 doları aşabileceğini söyledi. Hal böyle olunca Türkiye de bu artıştan ciddi şekilde etkilenecek gibi görünüyor. Öyle ki Türkiye'de halihazırda zirve yapan akaryakıt fiyatları iyice yukarılara tırmanacak.

Brent petrollün fiyatıyla ilgili farklı görüşler var

Günde yaklaşık 7 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda bulunan Rusya'ya uygulanması planlanan ambargo sonrasında ise petrol fiyatlarının daha da artması öngörülüyor. Küresel arzın yüzde 7'sine sahip Rusya'ya uygulanacak yasağın 'emsalsiz' olacağını dile uzmanlar olası sonuçları sıraladı:

Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan ise Rusya'nın petrol ihracatındaki aksamanın uzun sürmesi durumunda 2022'nin sonunda petrolün varil fiyatının 185 dolara dayanabileceğini açıkladı.

Emtia analisti Giovanni Staunovo ise, "Emtia arzında yaygın bir kesintiye neden olan uzun süreli bir savaş, Brent'in varil başına 150 doların üzerine çıkmasına neden olabilir" diye konuştu.

"200 dolar seviyesine ulaşacak"

Bazı enerji uzmanları ise ham petrol varil fiyatının 160, hatta 200 dolar seviyelerine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu da ABD'de galon fiyatının 5 doları geçmesi anlamına geliyor.

2008'de 147 doları aşmıştı

Petrol fiyatlarının en son 2014'te 100 doların üzerine çıkmış ve Pazartesi günü ulaşılan seviyeler ise Temmuz 2008'de 147 doları aşan zirveye çok yaklaşmıştı.