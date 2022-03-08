EuroLeague'nin Rusya kararına tepki gösteren Fenerbahçe'den Anadolu Efes'e eleştiri!

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de Rusya takımlarıyla oynanan maçların silinmesi yönündeki karara tepki gösterdi ve Anadolu Efes'i bu karara destek vermesi nedeniyle eleştirdi.

Abone ol

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus takımlarının tüm maçlarının dondurulması yönünde karar alındığı hatırlatılarak, "İlgili takımların bu sezon karşılaşmalara devam edememe ihtimaline karşın EuroLeague'de mevcut sezonun tamamlanması için gerekli uyarlamalar masaya yatırılmış, çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüz de bu noktada sürecin başından sonuna dek hem Avrupa Ligi yönetimi hem de lig yapısında ortağımız olan diğer 12 takımla temas halinde olarak içinde bulunulan olağanüstü durumun herkes için en adil şekilde çözümlenebilmesi adına çeşitli alternatifler sunmuştur. Kulübümüz tarafından sahada oynanmış ve sonuçlanmış, o noktadan sonra oynanan maçlara da birçok faktör çerçevesinde etki etmiş müsabakaların tamamen yok sayılmasının sporun doğal dinamiğine tamamen aykırı olduğu tüm paydaşlarımızla defalarca paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Alternatif önerilere rağmen EuroLeague organizasyonunun farklı karar aldığı vurgulanarak, "EuroLeague yapısı gereği 13 takımın oy kullandığı ve 7 Mart Pazartesi günü sonuçlanan oylamada toplamda 7 Avrupa Ligi A lisans sahibi takımın bir kısmı puan durumunda kendi çıkarlarını gözeterek bir kısmı ise nedenine hiçbir şekilde anlam veremediğimiz yönde oy kullanmıştır. Bu tutum 7'ye 6 oy çokluğuyla Rusya ekipleriyle oynanan tüm karşılaşmaların silinmesi kararına sebep olmuştur" görüşlerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulübün bugüne dek 'savaşa hayır' mesajını her platformda en güçlü şekilde paylaşmış ve paylaşmaya da devam edeceği ve bu önceliğe yönelik alınacak her türlü aksiyonun da destekçisi olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte bu gibi olağanüstü durumlarda alınacak hassas kararların da her zaman bireysel menfaatlerden ziyade organizasyonlar açısından en adil şekilde olması gerektiğine inanmaktayız. Bu noktada ülkemizin EuroLeague'deki bir diğer temsilcisi Anadolu Efes ile doğruluğuna güçlü bir şekilde inandığımız bu hassas görüşte ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşadığımızı bilhassa belirtmek istiyor, yaşanan bu durumun değerlendirmesini kamuoyunun ve sporseverlerin takdirine bırakıyoruz. Bilinmesini isteriz ki takımımız alınan bu karara rağmen hak ettiği neticeye ulaşmak için tüm sezon olduğu gibi kalan altı müsabakada da mücadelesini taraftarlarımızla bütünleşerek en güçlü şekilde sürdürecektir."