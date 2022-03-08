İsmail Kartal'dan Ali Koç’a; "Kimsenin ikinci adamı olmam"

Fenerbahçe’de sular bir türlü durulmuyor. Başkan Ali Koç’un hoca görüşmeleri için yurt dışına çıkması teknik direktör İsmail Kartal’ı rahatsız etti.

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UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe’de hedef ligde ikinci olmak. Portekizli hoca Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kulüpte, boşalan koltuğa sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.

Yönetime resti çekti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor maçında stada gelmeyen Ali Koç, maçın ardından Almanya’ya uçtu. Yeni sezon için Löw ile görüşmelere giden Koç’un Alman hocaya imza attırması bekleniyor. İsmail Kartal’ın ise bu olaydan sonra yönetime rest çektiği belirtiliyor.

“İkinci adam olmak istemiyorum”

Fenerbahçe, yen sezon için Löw ve Jesus gibi isimlerle görüşürken, İsmail Kartal’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Ortaya atılan iddialara göre; Löw gelirse Kartal yardımcısı olur deniliyor ancak İsmail Kartal’ın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği belirtildi. Kartal, geleceğiyle ilgili sezon sonunda Başkan Ali Koç ile görüşecek.

İsmail Kartal dönemi

60 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 8 lig maçında 15 puan toplayarak 1.88 puan ortalaması yakalarken, 17 karşılaşmada 28 puan toplayıp 1.65'lik ortalama yapan Pereira'yı geride bıraktı. Ayrıca Fenerbahçe, Kartal döneminde ligin en çok koşan takımı haline de gelmeyi başardı. Son oynanan Trabzonspor derbisinde, Fenerbahçe'nin çok erken 10 kişi kalmasına rağmen, eksik olarak güçlü rakibine karşı verdiği mücadele beğeni toplamıştı.