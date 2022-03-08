Hakkari Yüksekova'da 132 kilo 300 gram eroin yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan arama 132 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğünün 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesindeki bir ikamette arama yapan ekipler 132 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.