BIST 2.011
DOLAR 14,45
EURO 15,81
ALTIN 955,46
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı!

Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı!

Putin'den ABD ve İngiltere'nin uyguladığı ambargo sonrası karşı hamle geldi. Putin ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Abone ol

Ukrayna işgalinin 13. günü devam ederken başta Batı dünyası olmak üzere ülkelerden ve şirketlerden arka arkaya yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Biden, Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Putin'den liste hazırlama talimatı
Yapılan ambargolara karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla dış ekonomik faaliyetler alanında özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi. Söz konusu önlemlerin vatandaşların kişisel ihtiyaçları için taşıdıkları ürün veya hammaddeler için geçerli olmadığı belirtildi.

Bazı ürünler ve hammaddelere ihracat yasağı
Putin ayrıca, 31 Aralık'a kadar listesi hükümet tarafından belirlenecek olan ürün ve hammaddelerin Rusya'nın dışına gönderilmesine yasak konulmasının sağlanmasını da istedi.

Kararname metninde, "Rusya Federasyonu'nun güvenliğinin ve sanayiinin sorunsuz işleyişinin sağlanması amacıyla, 31 Aralık 2022'ye kadar aşağıdaki özel ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasını kararlaştırıyorum:

Rusya Federasyonu hükümeti tarafından belirlenen listelere uygun olarak Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatın ve (veya) Rusya Federasyonu topraklarına ürün ve (veya) hammadde ithalatının yasaklanması; Rusya Federasyonu hükümeti tarafından belirlenen listelere uygun olarak Rusya Federasyonu toprakları dışına ürün ve (veya) hammadde ithalatının sınırlandırılması" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni model tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı!
Yeni model tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı!
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: Mücadele İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: Mücadele İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadı
Şahan Gökbakar'dan kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: Allah akıl versin
Şahan Gökbakar'dan kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: Allah akıl versin
Hakkari Yüksekova'da 132 kilo 300 gram eroin yakalandı
Hakkari Yüksekova'da 132 kilo 300 gram eroin yakalandı
İsmail Kartal'dan Ali Koç’a; "Kimsenin ikinci adamı olmam"
İsmail Kartal'dan Ali Koç’a; "Kimsenin ikinci adamı olmam"
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir