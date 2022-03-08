Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı!

Putin'den ABD ve İngiltere'nin uyguladığı ambargo sonrası karşı hamle geldi. Putin ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Abone ol

Ukrayna işgalinin 13. günü devam ederken başta Batı dünyası olmak üzere ülkelerden ve şirketlerden arka arkaya yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Biden, Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Putin'den liste hazırlama talimatı

Yapılan ambargolara karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla dış ekonomik faaliyetler alanında özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi. Söz konusu önlemlerin vatandaşların kişisel ihtiyaçları için taşıdıkları ürün veya hammaddeler için geçerli olmadığı belirtildi.

Bazı ürünler ve hammaddelere ihracat yasağı

Putin ayrıca, 31 Aralık'a kadar listesi hükümet tarafından belirlenecek olan ürün ve hammaddelerin Rusya'nın dışına gönderilmesine yasak konulmasının sağlanmasını da istedi.

Kararname metninde, "Rusya Federasyonu'nun güvenliğinin ve sanayiinin sorunsuz işleyişinin sağlanması amacıyla, 31 Aralık 2022'ye kadar aşağıdaki özel ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasını kararlaştırıyorum:

Rusya Federasyonu hükümeti tarafından belirlenen listelere uygun olarak Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatın ve (veya) Rusya Federasyonu topraklarına ürün ve (veya) hammadde ithalatının yasaklanması; Rusya Federasyonu hükümeti tarafından belirlenen listelere uygun olarak Rusya Federasyonu toprakları dışına ürün ve (veya) hammadde ithalatının sınırlandırılması" ifadelerine yer verildi.