BIST 2.011
DOLAR 14,45
EURO 15,81
ALTIN 955,46
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Yeni model tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı!

Yeni model tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı!

2022 model iPhone SE başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. İşte zamlı iPhone fiyatları...

Abone ol

Apple, yeni iPhone SE (2022) başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğin hemen ardından Türkiye’deki iPhone fiyatlarına zam yaptı.

iPhone 13 modellerinin Türkiye satış fiyatları yüzde 14 ile yüzde 19 arasında artırılırken, iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 14 bin 799 TL’den 17 bin 499 TL’ye çıkarıldı. Apple’ın zamlı fiyatlarına göre en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max’in (1 TB) Türkiye’deki satış fiyatı da 30 bin 999 TL’den 35 bin 399 TL’ye yükseltildi.

MAC'LERİN DE FİYATI ARTTI
Apple’ın yaptığı fiyat artışlarından iPhone dışındaki diğer ürünleri de nasibini aldı. M1 MacBook Air’in başlangıç fiyatı 14 bin 999 TL’den yüzde 20 artışla 17 bin 999 TL’ye, M1 MacBook Pro’nun (13 inç) başlangıç fiyatı da yüzde 18’lik artışla 18 bin 999 TL’den 22 bin 499 TL’ye çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Özcan Deniz beraat etti
Eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Özcan Deniz beraat etti
Şahan Gökbakar'dan kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: Allah akıl versin
Şahan Gökbakar'dan kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: Allah akıl versin
Tansu Çiller merak edilen soruya cevap verdi! Aktif siyasete girecek mi?
Tansu Çiller merak edilen soruya cevap verdi! Aktif siyasete girecek mi?
İsmail Kartal'dan Ali Koç’a; "Kimsenin ikinci adamı olmam"
İsmail Kartal'dan Ali Koç’a; "Kimsenin ikinci adamı olmam"
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı