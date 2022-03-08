Yeni model tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı!

2022 model iPhone SE başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. İşte zamlı iPhone fiyatları...

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Apple, yeni iPhone SE (2022) başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğin hemen ardından Türkiye’deki iPhone fiyatlarına zam yaptı.

iPhone 13 modellerinin Türkiye satış fiyatları yüzde 14 ile yüzde 19 arasında artırılırken, iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 14 bin 799 TL’den 17 bin 499 TL’ye çıkarıldı. Apple’ın zamlı fiyatlarına göre en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max’in (1 TB) Türkiye’deki satış fiyatı da 30 bin 999 TL’den 35 bin 399 TL’ye yükseltildi.

MAC'LERİN DE FİYATI ARTTI

Apple’ın yaptığı fiyat artışlarından iPhone dışındaki diğer ürünleri de nasibini aldı. M1 MacBook Air’in başlangıç fiyatı 14 bin 999 TL’den yüzde 20 artışla 17 bin 999 TL’ye, M1 MacBook Pro’nun (13 inç) başlangıç fiyatı da yüzde 18’lik artışla 18 bin 999 TL’den 22 bin 499 TL’ye çıkarıldı.