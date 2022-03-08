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Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Lig'in kalan haftalarında görev yapacak hakemlerle ilgili kararı konusunda açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sezonlardır Türkiye Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kurulunun yapısına dair eleştirilerimizi, isimler değişse de aynı kalan zihniyete dair güvensizliğimizi defaatle dile getirmiştik. Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir" denildi.

Açıklamada, TFF'ye çeşitli sorular yöneltilerek şunlar kaydedildi:

"Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün bir kez daha yüksek sesle soruyoruz, Türk futbolu kimlerin elindedir? Perde arkasında neler yaşanmaktadır? Bugün sezonun geri kalanında görev verilmeyecekleri açıklanan hakemlerin bu sezon boyunca orta hakem ve VAR hakemi olarak yönettikleri 150'nin üzerindeki maç hakkında ne düşünmemiz gerekiyor? Kalan ve giden hakemler hangi kriterlere göre belirlendi? Liste dışı kalanlar için ne gerekçeyle bu karar verildi? Yüksek performansı dolayısıyla görev süresi bir sezon daha uzatılan bir hakem bugün nasıl bir sebeple sezon ortasında liste dışı bırakıldı?"

Türk futbolunun böyle bir yönetim şeklini hak etmediği vurgulanarak, "Bugün yaşananlar Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını, hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir. Futbolumuzun bekası adına bu soruları soruyor; yaşanan bu krizin çözüme kavuşturulmasını, hem içerisinde bulunulan paradoksun giderilmesi hem de vicdanların rahatlaması adına ilgililerden gereken açıklamaları acilen talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

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