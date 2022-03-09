BIST 2.011
DOLAR 14,52
EURO 15,87
ALTIN 960,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İstanbul'da köprüden atlayarak intihar etti! Üzerinden 5 araba geçti 200 metre sürüklendi

İstanbul'da köprüden atlayarak intihar etti! Üzerinden 5 araba geçti 200 metre sürüklendi

İSTANBUL Esenyurt'ta Avcılar-Haramidere bağlantı yolundaki köprüden yola atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti. Ölen kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Abone ol

Korkunç olay saat 23.30'da Esenyurt Süleymaniye Mahallesi Balıkyolu Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Rojad Yürek, bilinmeyen bir sebeple Balıkyolu Köprüsünden Avcılar Haramidere bağlantı yoluna atladı. Bağlantı yoluna düşen Rojad Yürek’in üzerinden 5 araç geçti. Ölen kişinin cansız bedeni 200 metre sürüklendi.

Ölen kişinin cansız bedenini yol üstünde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede önlem alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Rojad Yürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, Balıkyolu Köprüsü’nde ve Yürek’in düştüğü yolda uzun süre inceleme gerçekleştirdi.

Cansız beden otopsi için hastaneye kaldırıldı
Yapılan incelemenin ardından Rojad Yürek’in cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden geçen araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından TEM Otoyolu Avcılar - Haramidere bağlantı yolunda trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü iddiası
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü iddiası
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Otoyol ve köprülerde HGS dönemi başlıyor
Otoyol ve köprülerde HGS dönemi başlıyor
Yeni model tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı!
Yeni model tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı!
Eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Özcan Deniz beraat etti
Eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Özcan Deniz beraat etti
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Yaptırımlara McDonald's da katıldı! Rusya'daki yüzlerce restoran kapatıldı
Tansu Çiller merak edilen soruya cevap verdi! Aktif siyasete girecek mi?
Tansu Çiller merak edilen soruya cevap verdi! Aktif siyasete girecek mi?
Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den TFF'nin yeni hakem kararıyla ilgili açıklama
İsmail Kartal'dan Ali Koç’a; "Kimsenin ikinci adamı olmam"
İsmail Kartal'dan Ali Koç’a; "Kimsenin ikinci adamı olmam"
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi