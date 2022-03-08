BIST 2.011
DOLAR 14,58
EURO 15,89
ALTIN 964,16

Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

MERSİN’de örtü altında yetiştirilen can erikte turfanda ilk hasat yapılırken, kilogramda 600 TL’den alıcı bulduğu belirtildi.

Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin’in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor. 

112
Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı.

212
Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi. 

312
Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi. 

412