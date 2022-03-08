Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi
MERSİN’de örtü altında yetiştirilen can erikte turfanda ilk hasat yapılırken, kilogramda 600 TL’den alıcı bulduğu belirtildi.
Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin’in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor.
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Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı.
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İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi.
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Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi.
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