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Bazı kişilerin mal varlıklarına el kondu! İçişleri Bakanı Soylu ve Hazine Bakanı Nebati imzaladı

Bazı kişilerin mal varlıklarına el kondu! İçişleri Bakanı Soylu ve Hazine Bakanı Nebati imzaladı

TÜRKİYE'de bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu. El koyma kararı Hazine ve Maliye BAkanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Soylu'nun imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Türkiye'de bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.

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