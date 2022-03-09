Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmüştü Buğday ve ve yağ gemisi hala bekliyor Deniz mayın dolu

Türkiye'nin ithal edeceği buğday ve ayçiçek yüklü gemileri için yoğun görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile gemilerin güvenle gelmesi için görüşse de denizin altındaki mayınlar hareketi kısıtlıyor.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin bekletilen ayçiçek yağı ve buğday gemileri krizindeki görüşmelerin ayrıntılarını yazdı. Selvi yazısında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesinden sonra gözler Azak Denizi’nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemilerimize dönmüştü. Erdoğan’la görüşmede Putin, gemilerimizin çıkışı için gereken desteği vereceğini ifade etmişti.

Bu önemli bir aşama. Çünkü Azak Denizi tamamen Rusya’nın kontrolüne girdiği için Putin izin vermediği takdirde gemilerimizi oradan hareket ettirmek imkânsız. Ama Putin’in tamam demesi, her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Çünkü karşımızda savaşın zorlukları duruyor. Aynı bölgede başka ülkelere ait beş gemi mayınlı saldırıya uğradığı için Rusya ve Ukrayna’dan çifte güvenlik garantisi gerekiyor. Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarımız bu zorlukları aşmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonla bu konuyu görüştü.

Çifte güvenlik şartı

Öncelikle gemilerimizin denizinden çıkışı ve açık denizde Rusya ve Ukrayna’dan çifte güvenlik garantisi istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Hem can hem mal güvenliği nedeniyle çifte garanti almadan gemilerimizi hareket ettirmiyoruz.

Bununla birlikte üç önemli sorunun aşılması gerekiyor. 1. Azak Denizi’nin çıkışında Ukrayna’nın denizin dibine mayın döşediği biliniyor. Ukrayna dört bölgenin mayın haritasını yayınladı ama beş geminin mayınlı saldırıya maruz kalması nedeniyle bu haritaların güvenilirliği sorunu oluştu. O nedenle gemilerimiz hareket ettirilmedi. Ukrayna’dan ya mayın haritasını paylaşması ya da bu mayınları güvenli geçişi sağlayacak şekilde temizlemesi isteniyor. Savaş şartlarında mayınların temizliği kolay görünmüyor.



2. Mayın döşenmeyen bir bölgeden gemilerimizin geçişi için, “Mavi koridor oluşturulması” isteniyor.



3. Açık denize çıkıldığında gemilerin vurulmaması için Rusya tarafından da güvenlik garantisi verilmesi gerekiyor.

Peki Azak’ta kaç gemimiz var? İkisi Ro-ro olmak üzere 23 gemimiz yüklerini almış bir şekilde bekliyor. Bu gemilerimizden 7’si toplam 30 bin ton ayçiçek yağı taşıyor. Bu gemilerde yabancı çalışanlardan ayrı olarak 154 Türk mürettebat bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Putin’le yaptığı görüşmenin ardından gıda yüklü gemilerimizin Azak Denizi’nden çıkıp Türkiye’ye ulaşmaları konusundaki çalışmalar hızlandı.