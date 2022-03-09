Rusya 5 kentten tahliyeler için geçici ateşkes ilan etti! Dün onbinlerce insan tahliye edildi

Tahliyelerin 2 aşamalı olduğunu ve her 2 aşamanın da başarıyla sonuçlandığını duyuran Timoşenko, "Sumi'deki tahliyelerin her 2 aşaması da tamamlandı. Yaklaşık 5 bin kişi, güvenliği sağlanmış bin otobüsle tahliye edildi. İlk tahliyelerin başarıyla tamamlanmasının ardından 2. aşama da konvoyun Poltava'ya ulaşmasıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.