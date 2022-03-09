Rusya 5 kentten tahliyeler için geçici ateşkes ilan etti! Dün onbinlerce insan tahliye edildi
Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev ile birlikte Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde sivillerin tahliyesi için bugün saat 10:00 itibariyle yeniden geçici ateşkes ilan etti. Dün yine 5 şehirde ilan edilen geçici ateşkeste onbinlerce Ukraynalı şehirlerden tahliye edildi.
Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi. Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu. Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı
Rusya'nın, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesine yönelik başlattığı ateşkes rejimi ilk sonuçlarını verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, dün Ukrayna'nın Sumi kentinden otobüslere bindirilen 5 bin kişinin kentlerden çıkarıldığını duyurdu.
Tahliyelerin 2 aşamalı olduğunu ve her 2 aşamanın da başarıyla sonuçlandığını duyuran Timoşenko, "Sumi'deki tahliyelerin her 2 aşaması da tamamlandı. Yaklaşık 5 bin kişi, güvenliği sağlanmış bin otobüsle tahliye edildi. İlk tahliyelerin başarıyla tamamlanmasının ardından 2. aşama da konvoyun Poltava'ya ulaşmasıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.