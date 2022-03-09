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CHP'li Engin Altay zeytinlik araziye villa yaptırdı iddiası inşaat gerekçesi olay oldu Sabah'ın haberi bomba

CHP'li Engin Altay zeytinlik araziye villa yaptırdı iddiası inşaat gerekçesi olay oldu Sabah'ın haberi bomba

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay için yapıldığı iddia edilen kaçak villaya ‘Zeytin işleme tesisi’ beyanıyla inşaat izni alındığı ileri sürüldü. Altay, iddiaları yalanlarken, İzmir Tarım İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Sabah gazetesinin CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın, Urla'da havuzlu süper lüks kaçak villa yaptırdığına ilişkin haberi, İzmir'in gündemine bomba gibi düştü.

Habere göre tapuda "zeytinlik" olarak görünen 10 bin 164 metrekarelik araziye inşa edilen kaçak villa için Tarım İl Müdürlüğü'nden 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' denilerek izin alındı.

İhbar kabul edildi
SABAH'ta yayınlanan haberi ihbar kabul eden İzmir Tarım İl Müdürlüğü, tapuda Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ne kayıtlı 10 bin 164.69 metrekare büyüklüğündeki 289 ada 34 parselle ilgili inceleme başlattı. Şimdi tüm gözler Tarım İl Müdürlüğü'ne çevrildi. Yapılan incelemenin ardından yasa ve yönetmeliklere aykırı imalat tespit edilirse ileriki süreçte kaçak imalatların yıkımı söz konusu olabilecek.

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde tapuda zeytinlik olarak işli olan alana 400 metrekare alan üzerine inşa edilen yapıların yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu söyledi.

Avcı, "Bu yapılan zeytin tesisi falan değil tek çatı altında inşa edilen 4 süper lüks villa" dedi. AK Partili Adem Avcı, arazi üzerine yapılmakta olan 4 villadan birinin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a ait olduğu konusunda ısrarcı.

Geçtiğimiz günlerde Karaburun'da bir kamu görevlisinin sattığı arazi ile ilgili açıklama yapan CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Sevda Erdoğan Kılıç'a seslenen Avcı, "Bu konuda ne diyecekler, nasıl cevap verecekler merak ediyorum" dedi.

Öte yandan Engin Altay Sabah gazetesine gönderdiği yazılı açıklamada, söz konusu taşınmazla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

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