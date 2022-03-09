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TCDD 180 işçi alacak başvuru için ayrıntılar belli oldu

TCDD 180 işçi alacak başvuru için ayrıntılar belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, belirsiz süreli 180 Tren Teşkil İşçisi alımı yapacak. İşgücü talepleri 7 - 11 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır. İşgücü talebine ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edecek.

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