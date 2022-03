Matematik seferberliği için MEB'in planı belli oldu Dansla, müzikle, müzeyle dersler

MEB, matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmak için seferberlik başlattı. Matematik artık sadece okulda değil, gezici müzelerle, çizgi filmlerle, el sanatlarıyla öğretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birçok öğrencinin en çok zorlandığı ders olan matematikle ilgili yeni bir dönem başlatıyor. İlkokuldan liseye kadar tüm kademlerde matematik dersinin daha çok sevilmesi için ülke genelinde bugün seferberlik başlatılıyor. Öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması için gezici müzelerden çizgi filmlere, teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacak. Matematik hayatla iç içe olacak. "Her an her yerde matematik" sloganıyla dersin eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Çocukların matematiksel düşünme becerisi kazanacağı matematik seferberliği için öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket edilecek.

TÜBİTAK ile işbirliği yapılacak. İşte matematiği sevdirmek için yapılacak çalışmalar:

Okullarda matematik atölyeleri kurulacak.

Gezici matematik müzesi açılacak.

TRT ile işbirliği yapılarak matematik çizgi filmleri hazırlanacak.

Okul öncesi ve temel eğitim düzeyindeki çocukları olan velilerin kullanımı için bir uygulama tasarlanacak.

Dansla müzikle anlatılacak

"Her an her yerde matematik" hedefi için mesleki gelişim toplulukları oluşturulacak. Bu kapsamda kültürel öğelerin, yerel el sanatlarının içinde matematik işlenecek.

Müzik derslerinde matematik de olacak. Örneğin, fraktal konusu işlenirken müzikle eşleştirme yapılacak, kesirler işlenecek.

Ritim duyusu için matematik, dans ve drama etkinlikleriyle birlikte yapılacak.

Okul-ev çevresinde matematikle bağ kurma çalışmaları yapılacak.

Temel ve orta öğretim için her ay bir "ayın matematik konusu" belirlenecek ve onunla ilgili farklı öğretim yöntemleri belirlenecek.

Takvim hazırlanacak

Öğrencilerin matematik eğitiminde yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri ve çözüm önerileri sunabilecekleri rehber öğretmenler tarafından matematik teşhis toplantıları düzenlenecek.

Matematik tarihinin işleneceği toplantılar yapılacak.

Astronomi takvimine benzer şekilde matematik takvimi hazırlanacak. Takvimdeki sayılarla ilişkili hikâyelerin olduğu, belirli bir tarihte matematikle ilgili bir bilginin yer aldığı bir takvim tasarlanacak.

Özer: Matematiği sevmeyen kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Bakan Mahmut Özer, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada matematik dersini sevmeyen hiçbir öğrencinin kalmayacağını belirtmişti. Özer "Matematik derslerine yaklaşımları değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımla beraber öğrencilerimizin matematik derslerini sevmelerini ve hayata uygulamalarını hedeflemekteyiz. Projeleri öğrencilerimiz geliştirecek, böylelikle sürekli bir öğrenme içerisinde olacaklardır. Bizlerin amacı matematiği soyut bilgi yığınından kurtarıp, günlük hayata dönüştürerek pratikleştirip kalıcı hale gelmelerini, öğrenmelerini sağlamaktır. Matematik dersi sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden geleceği zorunlu bir ders olmaktan çıkmalı, bütün öğrencilerin keyifle günlük hayatta bağlamlaştıracağı bir ders olmalıdır" demişti.