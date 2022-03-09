Coca Cola McDonald's Starbucks'dan Rusya kararı: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz

Coca Cola, Starbucks ve McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

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Boykot çağrılarının merkezindeki iki küresel dev McDonald's ve Coca-Cola, baskılar sonrası Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu. McDonald's ülkedeki 850 civarındaki restoranını geçici olarak kapattığını duyurdu. Şirketin CEO'su Chris Kempczinski yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların "insanların kelimelerin yetmeyeceği şekilde acı çekmesine yol açtığını" ve "şiddeti kınamakta dünyanın geri kalanına katılarak barış için dua ettiklerini" belirtti.



McDonald's Rusya’daki 62 bin civarındaki çalışanlarına maaş ödemeyi sürdüreceklerini de duyurdu. Coca Cola da Salı günü operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Rusya pazarı şirketin küresel gelirlerinin yüzde 2’sini oluşturuyor. Çoğu Moskova’da 100’den fazla kahve dükkanı olan Starbuck’ta kepenk kapatan şirketler arasına girdi.