BIST 2.011
DOLAR 14,57
EURO 15,93
ALTIN 959,89
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Cengiz İmren kimdir aslen nereli Cengiz İmren kaç yaşında?

Cengiz İmren kimdir aslen nereli Cengiz İmren kaç yaşında?

Söylediği ve yazdığı şarkılar ile bir döneme damga vuran şarkıcı Cengiz İmren bu sabah Alişan'ın konuğu olacak. Cengiz İmren'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz İmren, kaç yaşında, evli mi? Cengiz İmren aslen Şanlıurfalı ve 47 yaşında. Hapisteyken Seren Serengil ile evlenmişti.

Abone ol

Yılan şarkısı ile yeniden gündem olan Cengiz İmren bugün Alişan'ın konuğu olacak. Yeni stili ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz İmren'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz İmren, kaç yaşında, evli mi? Cengiz İmren aslen Şanlıurfalı ve 47 yaşında. Hapisteyken Seren Serengil ile evlenmişti. 

Türkiye’de ilk kez özel jette lansman yapıldığını söyleyen sanatçı, “Sevgili danışmanım Selim Akar’a bu fikri için çok teşekkür ederim, kısmet olursa bir sonraki şarkımın tanıtımı da deniz altında yapacağım” diyerek herkesi güldürdü.

İbrahim Tatlıses’e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyurmuştur. Profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı "İnanamam" albümüyle başlamıştır.

2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır. 2004 yılında Seren Serengil ile evlendi İnanamam albümü öncesi Hollanda'daki eşinden ayrılmış. bir çocuğu var.

2003'ün kasım ayında da kapkaç-yankesicilik yaptırmak ve haraç toplama suçuyla hapse atıldı.

Hapishane günleri içinde sevgilisi olan Seren Serengil'le evlendi ve boşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayçiçek yağında fiyatlar ne zaman düşecek stoklar bitti mi? Tarih verdi
Ayçiçek yağında fiyatlar ne zaman düşecek stoklar bitti mi? Tarih verdi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Coca Cola McDonald's Starbucks'dan Rusya kararı: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz
Coca Cola McDonald's Starbucks'dan Rusya kararı: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz
İzmir'de bu tuvaleti görenler şaşkına döndü: Ahlaki açıdan uygun değil
İzmir'de bu tuvaleti görenler şaşkına döndü: Ahlaki açıdan uygun değil
Tamer Sever kimdir Seray Sever'in babası neden öldü hastalığı neydi?
Tamer Sever kimdir Seray Sever'in babası neden öldü hastalığı neydi?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yağ krizini görüştü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yağ krizini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmüştü Buğday ve ve yağ gemisi hala bekliyor Deniz mayın dolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmüştü Buğday ve ve yağ gemisi hala bekliyor Deniz mayın dolu
Lewandowski tarihe geçti Hakan Çalhanoğlu oynadı İnter kazandı ama yetmedi
Lewandowski tarihe geçti Hakan Çalhanoğlu oynadı İnter kazandı ama yetmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor! Ukrayna-Rusya-Türkiye zirvesi yapılacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor! Ukrayna-Rusya-Türkiye zirvesi yapılacak
Meksika'da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu
Meksika'da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu