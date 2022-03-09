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Cengiz İmren evli mi Seren Serengil ile ne zaman evlendi? Cengiz İmren evlilikleri

Cengiz İmren evli mi Seren Serengil ile ne zaman evlendi? Cengiz İmren evlilikleri

Söylediği ve yazdığı şarkılar ile bir döneme damga vuran şarkıcı Cengiz İmren bu sabah Alişan'ın konuğu olacak. Cengiz İmren'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz İmren, kaç yaşında, evli mi? Cengiz İmren aslen Şanlıurfalı ve 47 yaşında. Hapisteyken Seren Serengil ile evlenmişti.

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Yılan şarkısı ile yeniden gündem olan Cengiz İmren bugün Alişan'ın konuğu olacak. Yeni stili ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz İmren'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz İmren, kaç yaşında, evli mi? Cengiz İmren aslen Şanlıurfalı ve 47 yaşında. Hapisteyken Seren Serengil ile evlenmişti. 

Türkiye’de ilk kez özel jette lansman yapıldığını söyleyen sanatçı, “Sevgili danışmanım Selim Akar’a bu fikri için çok teşekkür ederim, kısmet olursa bir sonraki şarkımın tanıtımı da deniz altında yapacağım” diyerek herkesi güldürdü.

İbrahim Tatlıses’e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyurmuştur. Profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı "İnanamam" albümüyle başlamıştır.

2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır. 2004 yılında Seren Serengil ile evlendi İnanamam albümü öncesi Hollanda'daki eşinden ayrılmış. bir çocuğu var.

2003'ün kasım ayında da kapkaç-yankesicilik yaptırmak ve haraç toplama suçuyla hapse atıldı.

Hapishane günleri içinde sevgilisi olan Seren Serengil'le evlendi ve boşandı.

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