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Adana'da sokak ortasında kanlar içinde bulundu! 4 yerinden vurulmuş

Adana'da sokak ortasında kanlar içinde bulundu! 4 yerinden vurulmuş

ADANA’da bir kişi sokak ortasında elinden, karnından, kasığından ve sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içerisinde yatan birini görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatanın Özgür A. olduğunu ve tabancayla yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri, karnından, kasığından, sırtından ve elinden tabanca ile yaralanan Özgür A.’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Özgür A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri, sokak içerisinde bulunan yaklaşık 10 adet kovanda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

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