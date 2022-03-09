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İstanbul'da toplu ulaşıma zam hazırlığı açıklanan oran şoke etti

İstanbul'da toplu ulaşıma zam hazırlığı açıklanan oran şoke etti

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de benzin fiyatları rekor seviyelere yükselirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşımaya zam yapmak için kolları sıvadı. Toplantıda yüzde 65'e varan zam yapılması kararı çıktı.

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Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşımaya zam için harekete geçti. İBB yönetimi başkanlığında bir araya gelen toplu taşıma esnaf odaları ve İETT Genel Müdürü, Metro İstanbul Genel Müdürü, toplantıda ulaşım ücretlerine en az yüzde 50 ila yüzde 65 arasında zam yapılmasına karar verdi.

Sabah'ta yer alan haberde, İBB yönetimi toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarında 1 yıl içinde yüzde 111 zam yaptı. Yönetim, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.

29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi. 24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.

Son zamla birlikte tek basım ücretleri 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti için ise 1,96 liradan 2,66 liraya çıktı. Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya yükseldi.

İSTANBULKARTLAR 1 YILDA YÜZDE 252 ZAMLANDI
Ayrıca, İstanbulkart ücretlerini13 liradan 25 liraya yükseltti. Bu tarifiyle anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 zam yapıldı. Şubat 2022'de İstanbulkarta yüzde 75 ila yüzde 92 zam yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de de indirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

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