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Rusya'da döviz satışı 6 ay yasak! Para çekmeye de limit getirildi

Rusya'da döviz satışı 6 ay yasak! Para çekmeye de limit getirildi

Rusya Merkez Bankası, rubledeki sert düşüşün sürmesinin ardından döviz satışlarını askıya aldı. Banka, döviz mevduatına sahip olan kişilerin maksimum para çekme limitini 10 bin dolar olarak belirledi.

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Ukrayna işgali nedeniyle batılı ülkelerin sert finansal yaptırımları ile karşılaşan ve ekonomisi sarsılan Rusya, ekonomideki son durum nedeniyle döviz alım satımına sınırlama getirdi. Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, döviz rezervlerinin büyük bir bölümünün dondurulmasına sebep olan yaptırımlar nedeniyle para birimi kontrollerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Döviz satışı yasaklandı
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapamayacakları, döviz mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin dolarolacak şekilde düzenlendiği belirtildi. Mevduat sahipleri 10 bin doların üstündeki rakamları Rus rublesi olarak çekebilecek.

Rusya Merkez Bankası’nın bu kararının ardından dövizin kara borsaya düşebileceğinden endişe ediliyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra böylesine katı para birimi kontrollerinin Rusya’da ilk defa yaşandığı belirtiliyor.

Savaştan sonra yüzde 60 değer kaybetti
Bu sırada Rus Rublesi’ndeki değer kaybı da sürdü. Ruble geçen haftaki kapanışının neredeyse yüzde 20 altında.

Dolar/Ruble kuru 128 seviyesinde seyrederken halihazırda alış ve satış fiyatları arasındaki makasın oldukça yüksek olduğu belirtiliyordu. Ayrıca Ruslar’ın bir süredir dövize erişimi oldukça zorlaşmıştı.

Rusya’nın Ukrayna işgali başlamadan önce 1 dolar 80 Ruble civarındaydı. İşgal sonrası Ruble’deki değer kaybı yüzde 60 oldu. Ruble’deki değer kaybında savaşın yarattığı ekonomik belirsizliklerin yanı sıra batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı sert ekonomik yaptırımlar etkili oldu.

Rus bankaları küresel sistemden dışlanırken son olarak dün ABD ve İngiltereRusya’nın petrol ihracatına ambargo koymuştu.

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