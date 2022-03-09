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Macaristan Rusya'dan doğalgaz alımını kesecek mi? Orban açıkladı

Macaristan Rusya'dan doğalgaz alımını kesecek mi? Orban açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarına karşı olduklarını açıkladı. Orban, bu açıklamayı Londra'da İngiltere Başbakanı Johnson ile yapılan 4'lü zirve sonrası yaptı.

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Macaristan Başbakanı Orban, savaşın bir an önce sonlanmasının herkesin çıkarına olduğunu ve bu konuda gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

Başbakan Orban, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Başbakanları ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirilen zirve sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın silahlı saldırısını kınadıklarını ama Rusya-Ukrayna savaşının Macar aileleri olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'da tüm ülkeleri etkilediğini ifade eden Orban, yaptırımların, enerji sektörüne uygulanmasının Macaristan'ı çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini kaydetti.

"Savaşın bedelini Macar ailelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz"
Macaristan'a doğalgaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğini, ülkedeki hanelerinin yüzde 90'ının doğalgazla ısındığına dikkati çeken Orban, ''Rusya'nın silahlı saldırısını ve savaşı kınıyoruz ama savaşın bedelini Macar ailelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yaptırımlar, petrol ve doğalgaz alanına genişletilemez'' diye konuştu.

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