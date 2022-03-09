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Cleveland Cavaliers kazanı Cedi Osman bu kez sayı atamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cleveland Cavaliers kazanı Cedi Osman bu kez sayı atamadı

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla yendi ve 38. galibiyetini kazandı. Mücadelede 12 dakika süre alan Cedi, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

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NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2., toplamda 38. galibiyetini elde etti.

Mücadelede 12 dakika süre alan Cedi, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Cleveland'da Darius Garland 41 sayı, 13 asist ve Evan Mobley 22 sayı, 13 ribaund ile oynayarak takımını galibiyete taşıdı. Bu sezon 45. yenilgisini alan Indiana'da ise Tyrese Haliburton 25 sayı, 9 asist, Duane Washington, Goga Bitadze ve Jalen Smith de 15'er sayı ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 121 - Brooklyn Nets: 132
Indiana Pacers: 124 - Cleveland Cavaliers: 127
Orlando Magic: 99 - Phoenix Suns: 102
Memphis Grizzlies: 132 - New Orleans Pelicans: 111
Oklahoma City Thunder: 115 - Milwaukee Bucks: 142
Golden State Warriors: 112 - Los Angeles Clippers: 97

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