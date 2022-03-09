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ABD Rus petrolünü almayı yasakladı Türkiye kararını açıkladı Reuters geçti

ABD Rus petrolünü almayı yasakladı Türkiye kararını açıkladı Reuters geçti

ABD Başkanı Joe Biden yeni yaptırımlarda Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladı. Rusya ile ticari ilişkilerine devam eden Türkiye'nin de kararı belli oldu.

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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’nin Rusya’dan petrol almaya devam edeceğini ve küresel talebin karşılanmasına yönelik ilave arz sağlayacağı için İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını umduklarını söyledi.

Reuters’ın haberine göre Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar CERAWeek enerji konferansı sırasında bir açıklama yaptı. Türkiye’nin doğal gaz talebinin yüzde 45’ini, petrol talebinin yüzde 17’sini ve benzin ihtiyacının da yüzde 40’ını Rusya’dan karşıladığını belirtti.

Dünyanın daha fazla miktarda petrole ihtiyacı olduğunu belirten Enerji Bakanı Bayraktar bu petrolün bir yerden gelmesi gerektiğini söyledi ve olası ülkeler arasında ABD, Venezuela, İran, Suudi Arabistan’ı saydı.

Rusya’nın Türkiye için enerji alanında eski ve güvenilir bir tedarikçi olduğunu belirten Bayraktar Türkiye’nin Rusya’dan aldığı petrolü başka bir yerden kolayca ikame edemeyeceğini söyledi.

Washington İran’la nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilmeye karar vererek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamadan önce Türkiye’nin İran’dan günde 200 bin varil ham petrol ithal ettiğini belirten Bakan Bayraktar, o dönem aniden bu rakamın sıfıra indiğini ve bu kez de Rusya’dan enerji arzında bir sorun yaşanamayacağını söyledi.

Enerji Bakanı Bayraktar Washington ve Tahran’ın yakın zamanda anlaşmaya varmasını umduklarını belirterek anlaşmaya varılmasının tedarik sorunuyla baş edilmesini kolaylaştıracağını kaydetti.

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