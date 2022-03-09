Savaşın en acı fotoğrafı! Rus hava saldırısıyla bir anne ile iki yavrusunu katletti
RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşta BM'nin açıkladığına göre, Ukrayna'da en az 474 sivil öldürüldü. Önceki gün Irpin'de çekilen ve yaşadıkları şehirden ellerinde bavullarıyla kaçmaya çalışırken Rus hava saldırısında öldürülen üç kişinin kimliği belli oldu. Öldürülenlerin anne ve iki çocuğu olduğu ortaya çıktı.
Rusya ile Ukrayna arasında 14 gündür devam eden savaşta önceki gün çekilen acı bir fotoğraf savaşın acımasızlığını ve sivilleri hayattan koparırken hiçbir kaygısının olmadığını gözler önüne serdi. Savaşın en acı karelerinin başında gelen o fotoğrafların detayları gün yüzüne çıktı… Rusya’nın hava saldırısında yaşamını yitiren ailenin kimliği belli oldu...
Önceki gün Irpin’de oluşturulan “sahte ateşkes” ile birlikte yaşadıkları şehri terk etmek isteyen üç kişi ellerinde bavullarla kaçarken Rus hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Bu fotoğraf uluslararası kamuoyunda gündem olurken, Rusya’nın ateşkesi ihlal etmesinin sonucunda masum sivillerin ölmesi üzerine tepkiler oluşmuştu.
Geriye sadece bavulların kaldığı bölgede yaşamını yitirenlerin kimliği ise bugün ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Irpin’deki korkunç olayda bir ailenin yok olduğu duyuruldu. Üst düzey bir yönetici olan Tatyana Perebeynos ile birlikte 18 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızının kaçmaya çalışırken yaşanan saldırıda öldüğü açıklandı.
Tatyana Perebeynos ile birlikte Alise (9) ve Nikita’nın (18) da yaşamını yitirdiği kaydedildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, “Putin’in oluşturduğu ateşkes ve insani koridor sadece bir serap” yorumunu yaparak bu fotoğrafları paylaştı.