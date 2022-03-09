Savaşın en acı fotoğrafı! Rus hava saldırısıyla bir anne ile iki yavrusunu katletti

Geriye sadece bavulların kaldığı bölgede yaşamını yitirenlerin kimliği ise bugün ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Irpin’deki korkunç olayda bir ailenin yok olduğu duyuruldu. Üst düzey bir yönetici olan Tatyana Perebeynos ile birlikte 18 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızının kaçmaya çalışırken yaşanan saldırıda öldüğü açıklandı.