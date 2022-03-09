Rusya her an Kiev'e girebilir! Ukrayna - Rusya savaşının 14. gününde son durum

RUSYA Ukrayna savaşının 14. gününde son dakika gelişmeler var. Rusya ordusu Kiev için hazır deniliyor. Ukrayna ise 12 bin Rus askeri öldürdüğü iddiasında. İşte Ukrayna - Rusya savaşında son durum:

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Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde savaşın kaderini değiştirecek plan ABD tarafından veto edildi ve Ukrayna ABD tarafından bir kez daha satılmış oldu. Ukrayna'ya hava desteği sağlamak için Polonya'nın elindeki MiG-29 jetlerini Ukrayna'ya vermesi ve bunun karşılığında Varşova'ya F-16 satılması görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, hükümetinin tüm MiG-29 jetlerini derhal ve ücretsiz olarak Ramstein hava üssüne yerleştirmeye ve onları Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu söyledi. Polonya uçakları ABD üzerinden dolaylı olarak Ukrayna'ya göndermeye yeşil ışık yaktı ancak Pentagon bu planın 'sürdürülebilir' olmadığını belirterek teklifi reddetti.

Pentagon basın sekreteri John Kirby, 'Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Varşova'nın önerisinin sürdürülebilir olduğuna inanmıyoruz' dedi.

Türkiye güçlü adımlar atıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ise Varşova'nın kararının Washington'a önceden danışılmadığını söyledi. Nuland, ABD'nin Polonya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırmayı planladığını belirtirken, Türkiye'nin de Montrö Sözleşmesi kapsamında savaş gemilerinin geçişine izin vermeyerek 'güçlü adımlar' attığını ifade etti. İşte savaş bölgesinde bugün yaşananlar...

15:00 Rusya Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.

14:27 Zelenski 10'dan fazla suikastten kurtuldu

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak, "Zelenski 10'dan fazla suikast girişiminden kurtuldu" açıklaması yaptı. Kiev Bağımsızlık Meydanı’nda Kiev Klasik Orkestrası konser düzenliyor.

13:51 Rusya: ABD Rusya'ya karşı ekonomik savaş açtı

ABD'nin Rusya'ya getirdiği enerji ithalatı ambargosuna ilişkin Kremlin Peskov "Biz güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğumuzu söyledik. ABD Rusya'ya ekonomik savaş açtı." dedi. Peskov sözlerine şöyle devam etti:

- Polonya'nın Ukrayna'ya Mig-29 uçaklarını verme planı son derece tehlikeli

- Biz güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğumuzu söyledik

- Dünya ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik programı hakkındaki gerçeği bilmeli

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın Antalya’da yapacağı görüşme, müzakere sürecinin çok önemli bir devamı. Ancak önceden yorum yapmayıp toplantının sonuçlarını beklememiz daha doğru olur.

13:10 Rusya: Ukrayna ve ABD anlaşmayı ihlal etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna ve ABD Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesini ihlal etti" açıklaması yaptı. Bakanlık, yaklaşık 140 bin Ukraynalı mültecinin Rusya'ya geldiğini açıkladı.

12:40 Ukrayna'ya göre 12 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu bildirdi. Hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 bini geçerken; Rusya’ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

12:18 Ukrayna: Kuev'de su ve eneri sistemi çalııyor

Kiev Belediye Başkanı Yardımcısı şehirde ısı, su ve enerji kaynaklarıyla telefon hattının çalıştığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 'Ukrayna'daki operasyon planla uygun şekilde devam ediyor' denildi.

11:55 Akar'dan Rus limanlarındaki gemilerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki gemilerle ilgili açıklama yaptı. Akar, "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

10:20 Ateşkes başladı! Çernobil'de neler oluyor?

Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak, "Çernobil'de şu an neler olup bittiği ve bölgeye yönelik nasıl bir tehlike olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Durum son derece tehlikeli" dedi.

10:14 Ukrayna, arpa, buğday, mısır, şeker ve et ihracını yasakladı

Ukrayna hükümeti çavdar, arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatını yasakladı. Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olması buğday ve mısır ihracatının durma noktasına gelmesine ilişkin endişeleri artırmıştı. Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.

10:05 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Kıymetli Vatandaşlarımız, Halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir." denildi.

09:30 Rusya'dan 'Ukrayna Donbas'a saldıracak' iddiasının belgesi

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduk. Donbas'a saldırı operasyonunun planlanması ve hazırlığına ABD ve NATO'nun ne derece dahil olduğu henüz bilinmiyor" dedi ve belgeleri yayınladı.



İngiltere Rusya'nın havacılık sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Rus uçakları alıkoyulabilecek, havacılık ya da uzay araçları ile ilgili ürünlerin Rusya'ya satılmasını engellenebilecek

09.20 Türkiye gemi personellerini tahliye etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 personelin tahliye edildiğini bildirdi.

07:30 ABD, Polonya'ya 2 Patroit füze bataryası gönderiyor

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Adam Miller, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ABD ve NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak adına Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi füze bataryası göndereceğini duyurdu.

06:40 Ukrayna için savaşmaya gidenlere vatandaşlık verilecek

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rus işgaline karşı savaşmak için Ukrayna'ya gelen yabancılara vatandaşlık verileceğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kyrylovska Timoşenko, Sumy'den yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiğini ve bin aracın şehri terk ettiğini söyledi.

05:50 BM açıkladı: Şimdiye kadar 474 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 474 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada 'Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile füze ve hava saldırıları da dahil olmak üzere geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı' ifadelerine yer verildi.

05:43 Rus ordusu televizyon ve redyolara el koyuyor

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki kritik askeri noktaları vurdu. Rus askerleri, Ukrayna'daki televizyon kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı.

Sokaklarda hem de çatışmaların yaşandığı arazilerde çok sayıda kişi ölürken, çatışmaların durmaması nedeniyle cesetler de toplanamıyor.

05:36 Harkiv'de 1 günde 27 kişi öldü bunlardan 5'i çocuk

Ukraynalı yetkili Sergey Bolvinov, Harkiv'de bir günde 27 kişinin öldüğünü duyurdu. Bolvinov, Rus işgalinin başlamasından bu yana kuşatma altındaki şehirde 5'i çocuk olmak üzere toplam 170 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

04:00 Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı savaşa katıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı Irakly Okruashvili, diğer Gürcü gönüllülerle birlikte Ukrayna'ya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Okruashvili Rus işgalci güçlerine karşı savaşmamıza yardım etmek için Gürcü gönüllülerle birlikte Ukrayna'da' denildi.

04:00 Rusya, Kırım'dan trenlerle ağır silah yığınağı yapıyor

Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti.

02:00 Zelenski'den 'savaş' demeyen BM'ye sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkene yaptığı saldırılara yönelik "savaş" ibaresi kullanmayan Birleşmiş Milletler'e (BM) tepki gösterirken, konuşmasında ABD'nin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımına karşı ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD, işgalcileri önemli ölçüde zayıflatacak bir adım attı. Bu karar için ABD Başkanı Joe Biden'a şahsen minnettarım" dedi.

01:45 Rusya, döviz çekimine 10 bin dolar sınırı getirdi

Rusya Merkez Bankası, döviz cinsinden hesabı bulan müşterilerinin en fazla 10 bin dolar para çekebileceğini açıkladı. Ayrıca bankaların vatandaşlara yabancı para birimi satmaları ikinci bir karara kadar yasaklandı. Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı kararlara göre; müşterilerin hesaplarında hangi yabancı para birimi bulunursa bulunsun, para çekmelerde ödeme dolar ile yapılacak.