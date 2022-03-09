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Mustafa Sarıgül'den Erdoğan'a 'giderlerse gitsinler' tepkisi

Mustafa Sarıgül'den Erdoğan'a 'giderlerse gitsinler' tepkisi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Doktorlar bizim baş tacımızdır. Bir tane doktorun dahi gitmesine razı değiliz." dedi.

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Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün doktorlarla ilgili yaptığı açıklamayı anımsatan Sarıgül, Erdoğan'ın doktorlar için "Gidiyorlarsa gitsinler" demesine çok üzüldüğünü söyledi. "Bu topraklar çok siyasetçi, çok lider ve cumhurbaşkanı gördü. Ama bu kadar öfkelisini gerçekten görmedi." görüşünü aktaran Mustafa Sarıgül, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'ın hak arayanları, kendisi gibi düşünmeyenleri sevmediği bir kez daha görülmüştür. Yoksulluk sınırının, 15 bin lira olduğu bir ülkede, doktorlara 8-9 bin lirayı çok görmesi de gerçeklerden koptuğunu göstermektedir. Doktorlar bizim baş tacımızdır. Bir tane doktorun dahi gitmesine razı değiliz. Bu ülkenin tek sahibi Sayın Erdoğan değildir. Bizler de ülkenin misafiri, kiracısı veya seyircisi değiliz. Bu ülke hepimizin, doktorlar hepimizin. TDP olarak ülkemize ve doktorlarımıza sahip çıkacağız. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmak vatan borcudur."

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