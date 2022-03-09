BIST 2.041
DOLAR 14,67
EURO 16,12
ALTIN 951,03
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İstanbul'dan sonra Kocaeli'de de okullar 14 Mart 2022 Pazartesi'ye kadar tatil edildi

İstanbul'dan sonra Kocaeli'de de okullar 14 Mart 2022 Pazartesi'ye kadar tatil edildi

İSTANBUL'un ardından Kocaeli’de de 14 Mart'a kadar eğitime kar tatili verildi. Kocaeli Valiliği, kamuda çalışan engelli ve hamileleri de pazartesi gününe kadar idari izinli saydı.

Abone ol

Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.
Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.


Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

İlgili Haberler
İstanbul'da okullar perşembeden 14 Mart 2022'ye kadar tatil edildi! Memur ve işçiye de tatil var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün gelen kar yağışı 35 yılın en şiddetlisi! Meteoroloji 20 santim diyor İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya
Foto Galeri Bugün gelen kar yağışı 35 yılın en şiddetlisi! Meteoroloji 20 santim diyor İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır Bağlar'da 500 kişi AK Parti'ye geçti
Diyarbakır Bağlar'da 500 kişi AK Parti'ye geçti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail ziyaretine tepki: Normalleşme yapılamaz
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail ziyaretine tepki: Normalleşme yapılamaz
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Maç yasağı gelen 13 hakemden biri değildi
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Maç yasağı gelen 13 hakemden biri değildi
Ukrayna-Rusya savaşında 14. gün! ABD, Ukrayna'yı bir kez daha sattı 'savaşın kaderini değiştirecek' planı veto etti
Ukrayna-Rusya savaşında 14. gün! ABD, Ukrayna'yı bir kez daha sattı 'savaşın kaderini değiştirecek' planı veto etti
Metropoll'ün zam anketinde tüm seçmenler isyanda! En çok hangi parti makul dedi
Metropoll'ün zam anketinde tüm seçmenler isyanda! En çok hangi parti makul dedi
Ağrı kesiciler bu hastalığa yol açıyor! Dünyada adeta salgın şeklinde arttı: Bu uyarılara dikkat
Ağrı kesiciler bu hastalığa yol açıyor! Dünyada adeta salgın şeklinde arttı: Bu uyarılara dikkat
Demet Mutlu kiminle evli eşi Evren Üçok kimdir?
Demet Mutlu kiminle evli eşi Evren Üçok kimdir?
Yeni yargı paketinde boşanacakları yakından ilgilendiren düzenlemeler
Yeni yargı paketinde boşanacakları yakından ilgilendiren düzenlemeler
Omicron salgınında bu semptom hastanelere koşturuyor
Omicron salgınında bu semptom hastanelere koşturuyor