Metropoll'ün zam anketinde tüm seçmenler isyanda! En çok hangi parti makul dedi

Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki artışı soran Metropoll Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Seçmenin sadece yüzde 11'i artışı makul bulurken, bu oran en çok MHP seçmeninde yüksek.

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Elektrik ve doğalgaz zamlarıyla ilgili Metropoll tarafından paylaşılan araştırma sonucuna göre halkın yüzde 12'si ise zamların makul olduğunu düşündüğünü belirtti.

Metropoll Araştırma kurucusu Özer Sencar, halkın elektrik ve doğalgaz zamları hakkındaki görüşüyle ilgili yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 44'ü faturalardaki artışların fahiş olduğunu düşünürken yüzde 42'si ise faturaların çok arttığını belirtti. Katılımcıların yüzde 12'si ise zamların makul olduğunu düşündüğünü belirtti.