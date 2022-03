35 yılın en yoğun kar yağışı THY seferlerini iptal ettirdi! Yolculara özel haklar tanındı: Açıklama geldi

Türk Hava Yoları destek hattından gece yarısı 10 Mart uyarısı yaptı. THY'nin uyarısında 10 Mart'ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki seferlerde bileti olan yolculara özel haklar tanındığı belirtildi.

Abone ol

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi. Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.





Özel haklar tanındı

THY destek hattında yer alan ve 'Yolcularımızın dikkatine' diye başlayan uyarıda "10 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." denildi.



Yolcular mağdur olmuştu

Türk Hava Yolları destek hattından 9 Mart gecesi saat 12.22'de yapılan uyarı akıllara 25 Ocak'ta başlayan ve tüm şehri etkisi altına alan kar yağışını getirdi. İstanbul'u adeta esir alan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilemişti. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmiş ve yolcular havalimanında kartonların üstünde yatmak zorunda kalmıştı.



İstanbul Havalimanı'nda neler olmuştu?

25 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal oldu. Yaklaşık 25 saat uçaklarının kalkmasını bekleyen yolcular, gece havalimanında kalmak zorunda kaldı. Yolculara otel olanağı sağlanamamış ve havalimanında uyumaları için kartonlar dağıtılmıştı. Turistler arasında bu durum protestoya neden oldu. Havalimanında turistlerin "We need hotel" (Hotel istiyoruz) sloganları attığı görüldü. Yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel olmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde turistlerin protestosu dikkat çekti. Turistlerin “We need hotel! / Otele ihtiyacımız var!” sloganları atması üzerine havalimanına çok sayıda çevik kuvvetin geldiği görüldü.