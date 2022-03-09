BIST 2.011
DOLAR 14,57
EURO 15,93
ALTIN 959,89
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

35 yılın en yoğun kar yağışı THY seferlerini iptal ettirdi! Yolculara özel haklar tanındı: Açıklama geldi

35 yılın en yoğun kar yağışı THY seferlerini iptal ettirdi! Yolculara özel haklar tanındı: Açıklama geldi

Türk Hava Yoları destek hattından gece yarısı 10 Mart uyarısı yaptı. THY'nin uyarısında 10 Mart'ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki seferlerde bileti olan yolculara özel haklar tanındığı belirtildi.

Abone ol

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.  Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi. 


Özel haklar tanındı
THY destek hattında yer alan ve 'Yolcularımızın dikkatine' diye başlayan uyarıda "10 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." denildi.

Yolcular mağdur olmuştu
Türk Hava Yolları destek hattından 9 Mart gecesi saat 12.22'de yapılan uyarı akıllara 25 Ocak'ta başlayan ve tüm şehri etkisi altına alan kar yağışını getirdi. İstanbul'u adeta esir alan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilemişti. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmiş ve yolcular havalimanında kartonların üstünde yatmak zorunda kalmıştı.

İstanbul Havalimanı'nda neler olmuştu?
25 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal oldu. Yaklaşık 25 saat uçaklarının kalkmasını bekleyen yolcular, gece havalimanında kalmak zorunda kaldı. Yolculara otel olanağı sağlanamamış ve havalimanında uyumaları için kartonlar dağıtılmıştı. Turistler arasında bu durum protestoya neden oldu. Havalimanında turistlerin "We need hotel" (Hotel istiyoruz) sloganları attığı görüldü. Yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel olmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde turistlerin protestosu dikkat çekti. Turistlerin “We need hotel! / Otele ihtiyacımız var!” sloganları atması üzerine havalimanına çok sayıda çevik kuvvetin geldiği görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi
Foto Galeri Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz İmren evli mi Seren Serengil ile ne zaman evlendi? Cengiz İmren evlilikleri
Cengiz İmren evli mi Seren Serengil ile ne zaman evlendi? Cengiz İmren evlilikleri
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinde flaş gelişme
Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinde flaş gelişme
Cengiz İmren kimdir aslen nereli Cengiz İmren kaç yaşında?
Cengiz İmren kimdir aslen nereli Cengiz İmren kaç yaşında?
Ayçiçek yağında fiyatlar ne zaman düşecek stoklar bitti mi? Tarih verdi
Ayçiçek yağında fiyatlar ne zaman düşecek stoklar bitti mi? Tarih verdi
TCDD 180 işçi alacak başvuru için ayrıntılar belli oldu
TCDD 180 işçi alacak başvuru için ayrıntılar belli oldu
İzmir'de bu tuvaleti görenler şaşkına döndü: Ahlaki açıdan uygun değil
İzmir'de bu tuvaleti görenler şaşkına döndü: Ahlaki açıdan uygun değil
Tamer Sever kimdir Seray Sever'in babası neden öldü hastalığı neydi?
Tamer Sever kimdir Seray Sever'in babası neden öldü hastalığı neydi?
CHP'li Engin Altay zeytinlik araziye villa yaptırdı iddiası inşaat gerekçesi olay oldu Sabah'ın haberi bomba
CHP'li Engin Altay zeytinlik araziye villa yaptırdı iddiası inşaat gerekçesi olay oldu Sabah'ın haberi bomba
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yağ krizini görüştü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yağ krizini görüştü